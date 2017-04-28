Рефери ФИФА примет участие в "Бакинском марафоне 2017"

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В "Бакинском марафоне 2017" примет участие азербайджанский футбольный судья международного класса Алияр Агаев.

Как передает Report со ссылкой на официальную страницу АФФА на Facebook, рефери ФИФА присоединится к марафону как почетный участник. Сообщается, что в соревновании примут участие около 200 сотрудников ассоциации.

Ранее участие в "Бакинском марафоне 2017" подтвердили депутата Фуад Мурадов, олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе Фарид Мансуров, олимпийский призер по дзюдо Рустам Оруджов, футболист сборной Азербайджана Руслан Абышов, заслуженная артистка Азербайджана Тунзаля Агаева, телеведущая Нуран Гаджи, участники "Бу шехерде" Рафаэль Искендеров, Джошгун Рагимов, Мушвиг Аббасов, победительница музыкального конкурса “Eurovision 2011” Нигяр Джамал, певица Гюлай Зейналлы и ряд известных лиц.

Отметим, что "Бакинский марафон 2017" стартует в 10:00 30 апреля. Проводимый по инициативе Фонда Гейдара Алиева во второй раз марафон состоится при поддержке Управления Приморского парка и Бакинского олимпийского стадиона. Исполнением проекта занята компания SMG.