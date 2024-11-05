Равин Алмамедов: Мы сделали все возможное для достижения успешных результатов

Мы сделали все возможное для достижения успешных результатов.

Мы сделали все возможное для достижения успешных результатов.

Как сообщает Report , об этом в интервью журналистам заявил азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов, который успешно выступил на первенстве Европы, прошедшем в польском городе Рашин.

"Соревнования прошли очень хорошо. Я завоевал две серебряные и одну золотую медаль. Благодарю руководство Федерации за внимание и заботу.

Соперники были очень сильными, но, несмотря на это, мне удалось завоевать три медали. Мы будем ещё лучше готовиться к предстоящим соревнованиям", - сказал Р. Алмамедов.

Отметим, что сборная Азербайджана по тяжёлой атлетике завоевала на первенстве Европы среди юниоров и U-23, проходившем с 26 октября по 3 ноября, в общей сложности 12 медалей: 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.

При этом Равин Алмамедов и Омер Джавадов стали обладателями золотых наград.