Рауф Мамедов: Основная борьба развернется после дня отдыха

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ На супертурнире Shamkir Chess 2018 близятся к завершению партии IV тура.

Как передает Report , азербайджанский шахматист Рауф Мамедов сыграл вничью с поляком Радославом Войташеком.

Пресс-служба Shamkir Chess 2018 отмечает, что Рауф, придя на пресс-конференцию, сказал о партии следующее:

"Сегодняшняя встреча несколько отличалась от предыдущих. Я считал, что получил преимущество, но затем игра выровнялась. Войташек старался действовать как можно спокойнее, в результате чего была зафиксирована ничья. Считаю, что шахматисты действуют несколько осторожно. Сыграть вничью четвертый раз подряд – не такой уж плохой показатель. В какой-то степени сказывается и усталость. Основная борьба развернется после дня отдыха".

В Шамкире играют сильнейшие, поэтому и партии носят больше осторожный характер. Очень приятно оказаться в такой компании. Некоторые думают о рейтинге, стараясь напрасно не рисковать. Но в большинстве встреч борьба равная. Невозможно сказать о том, кто победит. Нужно дождаться заключительных туров".