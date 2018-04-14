Рауф Мамедов: "Крамник превратился в моего кумира"

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Участник Мемориала Вугара Гашимова Рауф Мамедов дал интервью официальному сайту ShamkirChess 2018.

Report представляет данное интервью:

- В этом году десять шахматистов сыграют на Мемориале Вугара Гашимова в Шамкира. Как чувствует себя в этом компании Рауф Мамедов?

- Я в четвертый раз примут участие в этом турнире. Переполняют эмоции, ведь сыграю с такими сильными соперниками. Думаю, что в Шамкире ожидается серьезная конкуренция. На мой взгляд, каждый постарается показать свою лучшую игру, побороться за высокие места. Чувствую себя в таком окружении довольно хорошо. Это будет очень интересный турнир.

- Как вы считаете, основная борьба развернется между шахматистами, занимающими первые две строчки в мировом рейтинге – Магнусом Карлсеном и Шахрияром Мамедъяровым?

- Рейтинг в шахматах важен, но решает он не все. Безусловно, приезд в Шамкир чемпиона мира Магнуса Карлсена подогреет дополнительный интерес. Второй номер мировых шахмат Шахрияр Мамедъяров также один из фаворитов. Но и о других участниках забывать не стоит. По ходу девяти туров не избежать очковых потерь. Китаец Динг Лирен, россиянин Сергей Карякин, представитель Голландии Аниш Гири довольно амбициозны. Поэтому я не согласен с тем, что борьба за первое место развернется исключительно между Карлсеном и Мамедъяровым. С сожалением узнал, что Владимир Крамник не сможет приехать в Шамкир.

- Отсутствие экс-чемпиона мира в Шамкире понизит конкуренцию?

- Нет, потому что рейтинг участников супертурнира и без того высок. За последние годы я проникся еще большим уважением к Крамнику, он стал моим кумиром. Партии в его исполнении очень интересны. Здесь важны не только сами ходы, но и пути выхода из сложных ситуаций и борьба до конца. Хотелось бы увидеть Крамника в Шамкире, играть против него всегда интересно.

- На турнире претендентов в Берлине Шахрияр набрал 8 очков, заняв второе место. Что не хватило Мамедъярову для победы?

- Он сыграл очень качественные партии. К тому же не сломался после поражение от Динг Лирена, продолжил борьбу. По-моему, сказалось усталость, в противном случае против китайского шахматиста Шахрияр бы так не сыграл. В итоге, усталость помешала стать первым в Берлине.

- Какие соперники в Шамкире для вас являются неудобными?

- Быть на этом турнире – большое событие. Нечасто встречаюсь с шахматистами, которые будут играть в Шамкире. Поэтому жду интересные партии, ведь с такими гроссмейстерами играть одно удовольствие – Карлсеном, Мамедъяровым, Динг Лиреном, Карякиным и другими. Пригласили сильнейших, поэтому хочу поблагодарить Оргкомитет Мемораила В.Гашимова.

- Каковы ваши цели на этом турнире?

- Я не выступал в Шамкире в прошлом году. А когда играл здесь два года назад, то не имел такого рейтинга, как сейчас. Сейчас я перевалил за отметку 2700. Так что на этот раз в Шамкире будет другой Рауф. Постараюсь серьезно подготовиться к каждой партии.

- Какие чувства переживаете, выступая за Мемориале В.Гашимова, с которым ранее выступали вместе?

- Вугар всегда мечтал о том, чтобы в Азербайджане был проведен турнир подобного уровня. Сам хотел в нем выступать. Жизнь полна странностей: сейчас такой турнир есть, а В.Гашимова с нами нет. Но соревнование носит его имя. Каждый раз, когда произносится имя Вугара, я вспоминаю победу на командном чемпионате Европы в Сербии в 2009 году. Его имя вписано золотыми буквами в историю шахмат. Он всегда с нами. Это турнир помогает увековечить имя Вугара.