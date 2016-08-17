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    ​Расул Чунаев завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2016

    Борец выиграл схватку со спортсменом из Республики Корея Хан Су Рю со счетом 8:0

    Баку. 17 Августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский борец Расул Чунаев в соревнованиях по греко-римской борьбе занял третье место и стал бронзовым призером Олимпиады в Бразилии.

    Как передает Report, Чунаев в борьбе за олимпийскую бронзовую медаль выиграл схватку со спортсменом из Республики Корея Хан Су Рю со счетом 8:0.

    В результате сборная Азербайджана с двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями на своем счету занимает 54-е место общего медального зачета Олимпийских игр в Рио. Серебряные медали в копилку сборной Азербайджана принесли на этих Играх для Азербайджана дзюдоисты Рустам Оруджев и Эльмар Гасымов, а бронзовые - борец греко-римского стиля Сабах Шариати и байдарочница Инна Осипенко-Радомская.

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