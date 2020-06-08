Расселл выиграл виртуальную гонку в Баку - ВИДЕО

Состоялась виртуальная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1".
Как передает Report, ее победителем стал гонщик "Уильямс" Джордж Рассел, который не оставил соперникам шансов на седьмом этапе виртуальной Ф-1. Британец стал быстрейшим по итогам квалификации и сохранил лидерство в первом повороте. Финишную черту Рассел пересек с отрывом 6,8 секунды, одержав третью победу подряд. Второе место занял Александер Албон ("Ред Булл"), а третье – Эстебан Гутьеррес ("Мерседес").
Отметим, что финальный этап виртуальной серии пройдет через неделю в Канаде.