Расселл выиграл виртуальную гонку в Баку - ВИДЕО

Джордж Рассел https://report.az/storage/news/5a77595c6d5899db8b96e74983d045b1/2589eaea-a7b2-44a9-9236-0c065698fbf6_292.jpg

Состоялась виртуальная гонка Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как передает Report, ее победителем стал гонщик "Уильямс" Джордж Рассел, который не оставил соперникам шансов на седьмом этапе виртуальной Ф-1. Британец стал быстрейшим по итогам квалификации и сохранил лидерство в первом повороте. Финишную черту Рассел пересек с отрывом 6,8 секунды, одержав третью победу подряд. Второе место занял Александер Албон ("Ред Булл"), а третье – Эстебан Гутьеррес ("Мерседес").

Отметим, что финальный этап виртуальной серии пройдет через неделю в Канаде.