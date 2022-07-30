О нас

Рассел стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Рассел стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1" Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел в субботу занял первое место в квалификации 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.
Индивидуальные
30 июля 2022 г. 19:15
Рассел стал победителем квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1

Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел в субботу занял первое место в квалификации 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Рассел проехал лучший круг за 1 минуту 17,377 секунды.

Вторым стал испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс - младший (отставание 0,044 секунды). Тройку лучших замкнул пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер (+0,190). Рассел впервые в карьере завоевал поул-позицию и принес "Мерседесу" первую в сезоне победу в квалификации.

Действующий чемпион мира нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал десятым (+1,446).

Отметим, что гонка Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье, начало - в 17:00 (бакинское время).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
В Йемене сообщили о ранении 11 детей в результате обстрела хуситов
24 июля 2022 г. 04:06
Иран назначил нового постпреда при ООН
Иран назначил нового постпреда при ООН
24 июля 2022 г. 18:43
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
В Азербайджане проблемные кредиты сократились на 28%
26 июля 2022 г. 16:27
Медработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
ФотоМедработникам, награжденным распоряжением президента, вручены почетные звания
27 июля 2022 г. 17:29
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
Золото подорожало на фоне ослабления доллара
28 июля 2022 г. 10:41
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
ЕК предложила удалить РФ с карт развития трансъевропейской транспортной сети
28 июля 2022 г. 17:22
Мечеть Абу-Бакр будет функционировать под новым названием
Мечеть "Абу-Бакр" будет функционировать под новым названием
29 июля 2022 г. 13:19
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
В Азербайджане начинается этап тестового экзамена по сертификации учителей
30 июля 2022 г. 10:17
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
В Мексике прогремел взрыв в жилом доме
24 июля 2022 г. 06:38
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
ВС Турции нейтрализовали 5 террористов на севере Сирии
25 июля 2022 г. 03:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi