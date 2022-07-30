Рассел стал победителем квалификации Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел в субботу занял первое место в квалификации 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.

Британский пилот команды "Мерседес" Джордж Рассел в субботу занял первое место в квалификации 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Венгрии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, Рассел проехал лучший круг за 1 минуту 17,377 секунды.

Вторым стал испанский пилот команды "Феррари" Карлос Сайнс - младший (отставание 0,044 секунды). Тройку лучших замкнул пилот команды "Феррари" монегаск Шарль Леклер (+0,190). Рассел впервые в карьере завоевал поул-позицию и принес "Мерседесу" первую в сезоне победу в квалификации.

Действующий чемпион мира нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал десятым (+1,446).

Отметим, что гонка Гран-при Венгрии пройдет в воскресенье, начало - в 17:00 (бакинское время).