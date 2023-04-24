Распроданы все билеты на Гран-при Азербайджана Формулы-1

Все билеты на Гран-при Азербайджана Формулы-1 распроданы.

Все билеты на Гран-при Азербайджана Формулы-1 распроданы.

Об этом Report сообщили в операционной компании Baku City Circuit (ВСС).

Согласно информации, болельщики раскупили все билеты на трибуны Гран-при Азербайджана Формулы-1 2023 года, который под лозунгом "Будь готов к неожиданному!" пройдет в Азербайджане в седьмой раз.

Ожидается, что в соревнованиях примет участие рекордное количество болельщиков из более чем 100 разных стран мира.

Отметим, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартует 28 апреля. В рамках мероприятия впервые в этом году будет проведена спринтерская гонка. Основной заезд Гран-при Азербайджана, считающийся одной из самых быстрых скоростных городских гонок в календаре F1, состоится 30 апреля.