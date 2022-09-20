Рашад Расуллу: На чемпионате мира ждем медалей во всех весовых категориях

«На чемпионате мира в Ташкенте мы ожидаем медали в каждой весовой категории среди мужчин. У каждого из наших дзюдоистов есть потенциал для завоевания медалей».

«На чемпионате мира в Ташкенте мы ожидаем медали в каждой весовой категории среди мужчин. У каждого из наших дзюдоистов есть потенциал для завоевания медалей».

Об этом в интервью Report сказал генеральный секретарь Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Рашад Расуллу.

По его словам, в дзюдо можно фиксировать любые результаты: «Наши дзюдоисты в каждой весовой категории считаются одними из лучших. От девушек мы тоже ждем хороших результатов. Лейла Алиева (48 кг) и Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) хорошо подготовлены. Они могут преподнести сюрпризы. По крайней мере, мы ожидаем от них выступления в 1/4 финала или в самом финале. Чемпионат покажет, сколько медалей мы выиграем».

Расуллу добавил, что спустя 9 лет ожидания от азербайджанских дзюдоистов ждут золотых медалей на чемпионате мира: "До сих пор среди взрослых чемпионом мира был только Эльхан Мамедов. Уверен, что наши спортсмены сделают все возможное на мундиале, чтобы изменить эту статистику в лучшую сторону".

Следует отметить, что чемпионат мира в Ташкенте пройдет с 6 по 12 октября.