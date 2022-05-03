Рашад Расуллу: Дзюзоисты показали хороший результат на чемпионате Европы

"Мы считаем результат национальной команды хорошим".

"Мы считаем результат национальной команды хорошим".

Об этом Report заявил генсек Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу, говоря о результатах азербайджанских дзюдоистов на чемпионате Европы, прошедшем в столице Болгарии Софии.

Он отметил, что 6 из 9 дзюдоистов, выступавших на соревнованиях, боролись за медали: "Один из наших дзюдоистов завоевал золотую медаль, двое - бронзовые медали, трое - заняли 5-е место. Наши дзюдоисты в весовых категориях до 60 кг и до 66 кг продемонстрировали достаточно высокий уровень, несмотря на то, что впервые участвовали в чемпионате Европы среди взрослых. Кярамет Гусейнов (до 60 кг), Орхан Сафаров (до 66 кг) и Зелим Коцоев (до 100 кг) не участвовали в соревнованиях из-за травм. Учитывая все это, можно сказать, что мы вернулись с чемпионата Европы с хорошим результатом".

На чемпионате Европы по дзюдо Хидаят Гейдаров (до 73 кг) завоевал золотую медаль, Рустам Оруджев (до 73 кг) и Мамедали Мехтиев (до 90 кг) - бронзовые медали.