Рашад Набиев встретился с добившимися исторического успеха на ЧЕ дзюдоистами

Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Набиев встретился с членами юношеской сборной, тренерами и вспомогательным персоналом.

Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Набиев встретился с членами юношеской сборной, тренерами и вспомогательным персоналом.

Как сообщили Report в федерации, Р.Набиев поздравил спортсменов с высокими результатами на чемпионате Европы, проходившем в хорватском Порече 23-26 июня. Он отметил, что в личном зачете команда завоевала восемь медалей, в том числе три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые, что является лучшим результатом с 2004 года.

Президент федерации подчеркнул, что в коллективном медальном зачете команда заняла второе место, а среди юношей - первое.

Напомнив, что в командном зачете команда заняла третье место, руководитель федерации подчеркнул, что такой успех достигнут впервые в истории азербайджанского дзюдо.

Было отмечено, что эти результаты достигнуты в результате заботы и поддержки руководства страны о спорте, в том числе дзюдо.

Р.Набиев пожелал успехов дзюдоистам в предстоящих престижных соревнованиях.