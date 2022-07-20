Рашад Набиев встретился с добившимися исторического успеха на ЧЕ дзюдоистами

Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ACF) Рашад Набиев встретился с членами юношеской сборной, тренерами и вспомогательным персоналом.
Как сообщили
Президент федерации подчеркнул, что в коллективном медальном зачете команда заняла второе место, а среди юношей - первое.
Напомнив, что в командном зачете команда заняла третье место, руководитель федерации подчеркнул, что такой успех достигнут впервые в истории азербайджанского дзюдо.
Было отмечено, что эти результаты достигнуты в результате заботы и поддержки руководства страны о спорте, в том числе дзюдо.
Р.Набиев пожелал успехов дзюдоистам в предстоящих престижных соревнованиях.