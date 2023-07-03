Рашад Набиев принял дзюдоистов, показавших исторический результат на чемпионате Европы

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев принял членов юношеской cборной Азербайджана.

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев принял членов юношеской cборной Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, он поздравил спортсменов с историческим результатом, достигнутым на чемпионате Европы, который проходил с 22 по 25 июня в португальском городе Одивелас.

Р.Набиев подчеркнул, что на протяжении всего турнира члены команды проявляли самоотверженность и настойчивость: “Эти результаты позволяют нам с надеждой смотреть в будущее".

Отметим, что сборная Азербайджана по дзюдо в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы завоевала 9 медалей, в том числе 6 золотых и 3 бронзовых. В общем медальном зачете сборная заняла 1-е место среди юношей и 4-е место среди девушек.