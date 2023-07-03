Рашад Набиев принял дзюдоистов, показавших исторический результат на чемпионате Европы

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев принял членов юношеской cборной Азербайджана.
Как сообщили Report в пресс-службе Федерации, он поздравил спортсменов с историческим результатом, достигнутым на чемпионате Европы, который проходил с 22 по 25 июня в португальском городе Одивелас.
Р.Набиев подчеркнул, что на протяжении всего турнира члены команды проявляли самоотверженность и настойчивость: “Эти результаты позволяют нам с надеждой смотреть в будущее".
Отметим, что сборная Азербайджана по дзюдо в индивидуальных соревнованиях чемпионата Европы завоевала 9 медалей, в том числе 6 золотых и 3 бронзовых. В общем медальном зачете сборная заняла 1-е место среди юношей и 4-е место среди девушек.