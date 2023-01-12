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Рашад Набиев посетил учебный центр дзюдо в Агстафе

Рашад Набиев посетил учебный центр дзюдо в Агстафе Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Рашад Набиев осмотрел учебный центр, созданный в составе "Олимпийского спортивного клуба Агстафа”.
Индивидуальные
12 января 2023 г. 16:54
Рашад Набиев посетил учебный центр дзюдо в Агстафе

Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Рашад Набиев осмотрел учебный центр, созданный в составе "Олимпийского спортивного клуба Агстафа”.

Как сообщили Report в пресс-службе ФДА, Набиев совместно с представителями Агстафинской общественности и другими официальными лицами ознакомился с условиями, созданными в центре.

Сообщается, что до сих пор в Агстафинском районе не было отделения дзюдо. По этой причине введенный в эксплуатацию учебный центр дзюдо будет играть важную роль в развитии этого вида спорта в округе.

В тренировочном центре для спортсменов обеспечены все необходимые условия. В здании есть зал ожидания, раздевалки, душевые и санузлы. Также здесь имеются современные системы отопления и вентиляции. В центре смогут заниматься дзюдо до 400 детей и подростков.

По словам генерального секретаря, ФДА также планирует принять соответствующие меры для повышения профессионального уровня тренеров, которые будут работать в центре.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRəşad Nəbiyev Ağstafadakı cüdo təlim mərkəzinə baxış keçirib

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