Глава Федерации дзюдо Азербайджана назначен на пост в международной организации

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев назначен на пост в Международной федерации дзюдо (IJF).

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев назначен на пост в Международной федерации дзюдо (IJF).

Как сообщается на официальном сайте IJF, Набиев назначен председателем комиссии по новым технологиям и высокому качеству при IJF.

Комиссия будет заниматься вопросами современных технологий, их адаптации и применения в интересах спортсменов для достижения более высоких результатов.

Директором комиссии будет Давид Кевхишвили, грузинский спортсмен, тренер и менеджер с опытом работы в дзюдо.

Председатель и директор будут развивать дзюдо, способствовать развитию этого вида спорта, интегрировать его как современный инструмент для личного совершенствования спортсменов, а также на благо общества.

Отметим, что Рашад Набиев был избран президентом Федерации дзюдо Азербайджана 1 ноября 2021 года.