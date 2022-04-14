Глава Федерации дзюдо Азербайджана назначен на пост в международной организации

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев назначен на пост в Международной федерации дзюдо (IJF).
Как сообщается на официальном сайте IJF, Набиев назначен председателем комиссии по новым технологиям и высокому качеству при IJF.
Комиссия будет заниматься вопросами современных технологий, их адаптации и применения в интересах спортсменов для достижения более высоких результатов.
Директором комиссии будет Давид Кевхишвили, грузинский спортсмен, тренер и менеджер с опытом работы в дзюдо.
Председатель и директор будут развивать дзюдо, способствовать развитию этого вида спорта, интегрировать его как современный инструмент для личного совершенствования спортсменов, а также на благо общества.
Отметим, что Рашад Набиев был избран президентом Федерации дзюдо Азербайджана 1 ноября 2021 года.