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Рашад Набиев: Наша главная задача - достойно представить страну на Олимпиаде Париж-2024

Рашад Набиев: Наша главная задача - достойно представить страну на Олимпиаде Париж-2024 "Наша главная задача - достойно представить нашу страну на Летних Олимпийских играх 2024 года в Париже".
Индивидуальные
28 февраля 2022 г. 09:57
Рашад Набиев: Наша главная задача - достойно представить страну на Олимпиаде Париж-2024

"Наша главная задача - достойно представить нашу страну на Летних Олимпийских играх 2024 года в Париже".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев.

Он отметил, что уже на протяжении четырех месяцев в руководстве федерации происходят изменения: "Наша задача - определить, какие шаги предпринять. В первую очередь,, нам нужно привлечь международных экспертов для оценки таких вопросов, как привлечение иностранных специалистов, развитие инфраструктуры и международных связей. Мы хотим по максимуму популяризировать дзюдо в стране".

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "Əsas vəzifəmiz ölkəni Paris-2024-də layiqincə təmsil etməkdir"

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