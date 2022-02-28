Рашад Набиев: Наша главная задача - достойно представить страну на Олимпиаде Париж-2024

"Наша главная задача - достойно представить нашу страну на Летних Олимпийских играх 2024 года в Париже".

"Наша главная задача - достойно представить нашу страну на Летних Олимпийских играх 2024 года в Париже".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев.

Он отметил, что уже на протяжении четырех месяцев в руководстве федерации происходят изменения: "Наша задача - определить, какие шаги предпринять. В первую очередь,, нам нужно привлечь международных экспертов для оценки таких вопросов, как привлечение иностранных специалистов, развитие инфраструктуры и международных связей. Мы хотим по максимуму популяризировать дзюдо в стране".