Рашад Набиев избран членом Исполкома Международной федерации дзюдо

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев избран членом Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо.

Президент Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА) Рашад Набиев избран членом Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо (МФД).

Как сообщает Report, это решение было принято на Конгрессе МФД, проходившем в венгерской столице Будапеште.

В мероприятии приняли участие представители национальных федераций, континентальных союзов и международного сообщества дзюдо.

В рамках Конгресса был также утвержден новый состав Исполнительного комитета МФД на 2025-2029 годы. По результатам голосования, президент ФДА Р.Набиев был избран членом Исполнительного комитета.

Отметим, что Мариус Визер также был избран президентом МФД в шестой раз и будет руководить организацией в течение следующих четырех лет.