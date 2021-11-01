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Рашад Набиев: Дальнейшие успехи в дзюдо зависят от нас

Рашад Набиев: Дальнейшие успехи в дзюдо зависят от нас "Дзюдо имеет большие традиции, в последние годы были достигнуты большие успехи в этом виде спорта. На нас лежит ответственность за дальнейшее их развитие".
Индивидуальные
1 ноября 2021 г. 18:29
Рашад Набиев: Дальнейшие успехи в дзюдо зависят от нас

"Дзюдо имеет большие традиции, в последние годы были достигнуты большие успехи в этом виде спорта. На нас лежит ответственность за дальнейшее их развитие".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам новый президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев.

По его словам, в первую очередь необходимо определить цели и выстроить стратегию: "Мы в новом составе определим цели и будем их добиваться".

Р. Набиев отметил, что сам занимался дзюдо в возрасте до 15-16 лет.

Говоря о назначении нового главного тренера, президент Федерации заявил, что этот вопрос прояснится после того, как будут определены цели: "Как и в каждом виде спорта, в дзюдо трудно с самого начала делать прогнозы. Дзюдо находится в развитии, Ровнаг муаллим проделал большую работу. Наша цель - добиться успехов на этой основе".

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Nəbiyev: "Cüdonu daha da inkişaf etdirmək bizim üzərimizə düşür"

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