Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил азербайджанского борца К-1 Забита Самедова с победой на Международном бойцовском турнире по кикбоксингу (К-1) "Ахмат", который состоялся в Минске.

Как сообщает Report, на своей странице в социальной сети глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров написал: "Выражаю благодарность дорогим братьям Забиту Самедову и президенту Федерации кикбоксинга ЧР, управляющему УПФ РФ по ЧР Мохмад-Эми Ахмадову за организацию турнира на отличном уровне. Поздравляю всех победителей с прекрасными результатами. Желаю благополучия и дальнейших успехов".

Отметим, что на бойцовском вечере, организованном клубом "Ахмат" в Минске, Забит Самедов в третьем раунде нокаутом победил россиянина Евгения Орлова.

K-1 - боевой вид спорта, который объединяет техники с различных видов боевых искусств: тайского бокса Muay Thai, каратэ, тхеквондо, саньда, кикбоксинга, традиционного бокса и других боевых искусств, чтобы определить единственного лучшего бойца в мире ("1").