Рамиль Гулиев завоевал золото на Чемпионате Европы

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Представитель Турции, по происхождению азербайджанец Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в Берлине.

Как передает Report, cпортсмен финишировал первым в мужском финальном забеге на 200 метров.

Гулиев завершил дистанцию с результатом 19,76 секунды, установив тем самым рекорд среди турецких легкоатлетов. Это первое золото Рамиля Гулиева на первенствах континента.

Серебро завоевал британский атлет Нетаниэль Митчелл-Блейк (20,04), а бронзовую медаль - швейцарский спортсмен Алекс Уилсон с аналогичным результатом.

Рамиль Гулиев был удостоен золотой медали на ЧМ 2017 года в Лондоне.