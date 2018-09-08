Рамиль Гулиев занял второе место на Континентальном кубке по легкой атлетике - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский легкоатлет Рамиль Гулиев в забеге на 200 метров на Континентальном кубке по легкой атлетике в чешском городе Острава занял второе место.

Как сообщает Report, 28-летний спортсмен показал результат 20.28 секунд и занял второе место. Панамец Алонсо Эдвар с результатом 20.19 секунд занял первое место.

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский атлет Рамиль Гулиев примет сегодня участие на Континентальном кубке по легкой атлетике, проходящем в чешском городе Острава.

Как сообщает Report, в забеге на 200 метров 28-летний спортсмен, ставший чемпионом мира и Европы в составе сборной Турции, выступит в составе континентальной команды, представляющей Европу.

Отметим, что для участия в соревнованиях, организуемых Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF), будут сформированы четыре континентальные команды: Европа, Америка, Африка и Азия+Океания. На протяжении двух дней участники будут бороться за общую командную победу по итогам 37 легкоатлетических дисциплин. Континентальный кубок пройдет 8-9 сентября.