Рамиль Гулиев вышел в финал чемпионата мира в соперничестве с Усейном Болтом

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанец Рамиль Гулиев, представляющий Турцию в беге на дистанцию 200 метров среди мужчин на 15-м чемпионате мира по легкой атлетике, вышел в финал, сообщает агентство Анадолу.

Во время вечернего сеанса 5-го дня чемпионата, организованного в Пекине, начались полуфинальные состязания между мужчинами на дистанцию 200 метров.

Рамиль Гулиев, который был самым скоростным в отборочном туре, с показателем 20,10 секунды смог войти в первую восьмерку и вышел в финал.

Чемпион мира, олимпийский чемпион и рекордсмен мира в беге на дистанцию 200 метров ямайский легкоатлет Усейн Болт, который в полуфинале вышел на дорожку вместе с Рамилем, прошел в финал с результатом 19,95 секунды.