 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Рамиль Гулиев стал победителем Бриллиантовой лиги

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Выступающий в сборной Турции азербайджанский атлет Рамиль Гулиев стал победителем Бриллиантовой лиги в забеге на 200 метров.

    Как сообщает Report, на 5-м этапе организованного в норвежском Осло соревнования 28-летний спортсмен опередил всех соперников с 19.90 секундами.

    Канадец Аарон Браун с 19.98 стал вторым, представитель Тринидата и Тобаго Джерим Ричардс с 20.19 секундами – третьим.

    Отметим, что Рамиль Гулиев в прошлом году стал чемпионом мира в столице Великобритании, Лондоне.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi