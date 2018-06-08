Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Выступающий в сборной Турции азербайджанский атлет Рамиль Гулиев стал победителем Бриллиантовой лиги в забеге на 200 метров.

Как сообщает Report, на 5-м этапе организованного в норвежском Осло соревнования 28-летний спортсмен опередил всех соперников с 19.90 секундами.

Канадец Аарон Браун с 19.98 стал вторым, представитель Тринидата и Тобаго Джерим Ричардс с 20.19 секундами – третьим.

Отметим, что Рамиль Гулиев в прошлом году стал чемпионом мира в столице Великобритании, Лондоне.