Рамиль Гулиев: Возможно, когда-нибудь я вернусь в Азербайджан

Эксклюзивное интервью Report с бегуном сборной Турции азербайджанского происхождения Рамилем Гулиевым, завоевавшего золотую медаль в эстафете 4х100 метров на V Играх исламской солидарности в Конье

Эксклюзивное интервью Report с бегуном сборной Турции азербайджанского происхождения Рамилем Гулиевым, завоевавшим золотую медаль в эстафете 4х100 метров на V Играх исламской солидарности в Конье.

- После соревнований в Баку вы в очередной раз стали победителем Исламиады. Какие чувства вы испытываете?

- Соревнования были захватывающими. Наша команда стала первой в эстафете. Мы счастливы, что выиграли золотые медали на Исламиаде в Турции.

- В конце концов, все зависело от вас...

- В эстафетах я всегда бегу последним, то есть завершающую точку ставлю я.

- Вы завоевали серебряную медаль в беге на 200 метров. Почему не золото?

- Главным соревнованием для нас является чемпионат Европы, который пройдет через неделю в Мюнхене, Германии. На этом мы и построили всю программу команды. Уже сегодня мы отправляемся в путь. Я верю, что там будет хороший результат.

- Как вы оцениваете выступление азербайджанских атлетов на Исламиаде?

- Я знаком с ними, встречаемся на каждых соревнованиях. Поздравляю всех спортсменов, завоевавших медали.

- В конце эстафеты мы увидели вас с флагом Азербайджана. Это было запланировано заранее или кто-то подарил вам его?

- Когда есть возможность, беру с собой и флаг Азербайджана. Я также поднял флаг Азербайджана на чемпионате мира. А тут мне флаг передали азербайджанцы, наблюдавшие за соревнованиями. Когда есть такая возможность, я фотографируюсь сразу с двумя флагами - Азербайджана и Турции.

- Вместе с женой Екатериной Гулиевой вы завоевали 5 медалей подряд...

- Мы хорошо подготовились к Исламиаде. Мы спортсмены, делаем все возможное, мы здесь для этого.

- Что входит в ваши планы на будущее?

- Впереди нас ждет чемпионат Европы. После этого мы будем готовиться к Летним Олимпийским играм 2024 года в Париже. Я надеюсь, что мы вернемся с Олимпиады с медалями.

- Почему вы не приняли участие в чемпионате мира в июле?

- Он проходил в США, это было далеко и не вписывалось в программу соревнований. По этой причине мы предпочли чемпионат Европы.

- Есть ли у вас возможность вернуться в Азербайджан, в той или иной форме, или в качестве тренера, например?

- Может быть я когда-нибудь вернусь. Все может случиться. Буду активно заниматься спортом до Парижа-2024. После этого посмотрим.