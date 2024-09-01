Раман Салей: Постараюсь достойно представить Азербайджан

Постараюсь достойно представить Азербайджан, сделаю для этого все возможное.
Как сообщает Report, об этом сказал серебряный призер Паралимпийских игр 2024 года в Париже азербайджанский пловец Раман Салей.
30-летний спортсмен напомнил, что на Паралимпийских играх 2024 года в пятый раз поднялся на пьедестал почета.
"Впереди меня ждет выступление еще в трех дисциплинах. Постараюсь достойно представить Азербайджан. Сделаю для этого все возможное", - сказал он.
Отметим, что Раман Салей выступит еще в трех дистанциях на Паралимпийских играх в Париже. 2 сентября наш представитель выступит в плавании на дистанции 50 м вольным стилем, 4 сентября на дистанции 100 м вольным стилем и 7 сентября на дистанции 100 м баттерфляем.