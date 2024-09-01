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Раман Салей: Постараюсь достойно представить Азербайджан

Раман Салей: Постараюсь достойно представить Азербайджан Постараюсь достойно представить Азербайджан, сделаю для этого все возможное.
Индивидуальные
1 сентября 2024 г. 15:49
Раман Салей: Постараюсь достойно представить Азербайджан

Постараюсь достойно представить Азербайджан, сделаю для этого все возможное.

Как сообщает Report, об этом сказал серебряный призер Паралимпийских игр 2024 года в Париже азербайджанский пловец Раман Салей.

30-летний спортсмен напомнил, что на Паралимпийских играх 2024 года в пятый раз поднялся на пьедестал почета.

"Впереди меня ждет выступление еще в трех дисциплинах. Постараюсь достойно представить Азербайджан. Сделаю для этого все возможное", - сказал он.

Отметим, что Раман Салей выступит еще в трех дистанциях на Паралимпийских играх в Париже. 2 сентября наш представитель выступит в плавании на дистанции 50 м вольным стилем, 4 сентября на дистанции 100 м вольным стилем и 7 сентября на дистанции 100 м баттерфляем.

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Версия на азербайджанском языке Parisdə medal qazanan paralimpiyaçı: Azərbaycanı layiqincə təmsil etmək üçün çalışacağam

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