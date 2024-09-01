Раман Салей: Постараюсь достойно представить Азербайджан

Постараюсь достойно представить Азербайджан, сделаю для этого все возможное.

Постараюсь достойно представить Азербайджан, сделаю для этого все возможное.

Как сообщает Report, об этом сказал серебряный призер Паралимпийских игр 2024 года в Париже азербайджанский пловец Раман Салей.

30-летний спортсмен напомнил, что на Паралимпийских играх 2024 года в пятый раз поднялся на пьедестал почета.

"Впереди меня ждет выступление еще в трех дисциплинах. Постараюсь достойно представить Азербайджан. Сделаю для этого все возможное", - сказал он.

Отметим, что Раман Салей выступит еще в трех дистанциях на Паралимпийских играх в Париже. 2 сентября наш представитель выступит в плавании на дистанции 50 м вольным стилем, 4 сентября на дистанции 100 м вольным стилем и 7 сентября на дистанции 100 м баттерфляем.