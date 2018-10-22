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    Райкконен выиграл этап Формулы-1 в США

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Финский пилот команды «Феррари» Кими Райкконен стал победителем Гран-при «Формулы-1» в США, который проходил в Остине.

    Как передает Report, второй результат показал голландец Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», а третьим стал британский гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

    Хэмилтон сохранил лидерство в зачёте пилотов по итогам Гран-при США и может досрочно завоевать чемпионский титул уже на следующем этапе, который состоится 26—28 октября в Мексике.

     

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