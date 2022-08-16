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Рагиф Аббасов: На Исламиаде раскрылся потенциал нашего молодого поколения

Рагиф Аббасов: На Исламиаде раскрылся потенциал нашего молодого поколения "Азербайджанская делегация сегодня вернулась на родину. В аэропорту нас встретили с большой радостью. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить за это всех представителей прессы и друзей".
Индивидуальные
16 августа 2022 г. 14:21
Рагиф Аббасов: На Исламиаде раскрылся потенциал нашего молодого поколения

"Азербайджанская делегация сегодня вернулась на родину. В аэропорту нас встретили с большой радостью. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить за это всех представителей прессы и друзей".

Как передает Report, об этом сообщил начальник Главного управления молодежи и спорта города Баку, член Национального олимпийского комитета Рагиф Аббасов.

"Как вы знаете, Азербайджан на V Играх исламской солидарности, которые продолжатся до 18 августа, представлен 281 спортсменом в 22 видах спорта, из которых 173 сегодня возвратились на родину. В настоящее время Азербайджан с 68 медалями расположился в первой четверке медального зачета. Цель состоит в дальнейшем увеличении количества медалей, чтобы мы остались в первой пятерке. На Исламиаде раскрылся потенциал нашего молодого поколения. В то же время ряд опытных спортсменов также проявили себя", - сказал он.

Он отметил, что после окончания соревнований все результаты будут проанализированы, а допущения - изучены: "Там прошел "День Азербайджана". Турция как хозяйка соревнований создала максимальные условия для азербайджанского спорта. Приезд президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой в деревню атлетов и демонстрация поддержки, сказались на наших результатах".

Р.Аббасов также выразил благодарность спортивным волонтерам и представителям прессы: "Я благодарю болельщиков, отправившихся из Азербайджана в Турцию, волонтеров, которые там живут. Потому что их поддержка имела особое значение. Благодарю спортивные СМИ за то, что все результаты освещались, что воодушевляло спортсменов".

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Версия на азербайджанском языке Raqif Abbasov: "İslamiadada bir çox yeni simalar üzə çıxdı"

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