​Рафиз Гасанов в финале, Рафаэль Агаев не смог завоевать лицензию

В австрийском Зальцбурге стартовал турнир Премьер-лиги Karate1.

Как передает Report, на 3-м этапе сезона Азербайджан представлен 14 спортсменами.

В первый день турнира прошли соревнования по кумите, в которых приняли участие наши соотечественники Фирдоуси Фарзалиев (60 кг), Рафиз Гасанов и Турал Агаларзаде (67 кг), Рафаэль Агаев (75 кг), а также Нурана Алиева (50 кг) и Илаха Гасымова (55 кг).

Рафиз Гасанов (67 кг) вышел в финал. Проиграв в первой схватке, Гасанов затем победил Дэвида Нгуена (Беларусь), Томаса Кесерера (Австрия) и Бурака Уйгура (Турция), дойдя до решающей схватки. Его соперником во встрече за золотую медаль будет итальянец Лука Мареска. Финальная схватка пройдет 1 марта.

Рафаэль Агаев (75 кг) в первой встрече одержал победу, но затем последовали ничья и поражение, что лишило именитого спортсмена шансов на финал. Турецкий спортсмен, которому уступил Агаев, проиграл в полуфинале, поэтому азербайджанский каратист не примет участия в решающей встрече. Это означает, что Агаев потерял шансы выиграть лицензию на Олимпиаду в Токио на этом турнире.