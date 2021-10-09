Рафик Гусейнов: После завершения спортивной карьеры я хочу тренировать сборную

"Пару месяцев назад я говорил о том, что мечтаю завоевать титул чемпиона мира, и я сделал это".

"Пару месяцев назад я говорил о том, что мечтаю завоевать титул чемпиона мира, и я сделал это".

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Рафик Гусейнов, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира в столице Норвегии - Осло.

Спортсмен, поднявшийся на высшую ступень пьедестала почета, одолел в финальной схватке турка Бурхана Акбудака: "Самой сложной оказалась полуфинальная встреча, где моим соперником был чемпион Европы россиянин Адлан Акиев. Финальный поединок был намного легче. Я счастлив, что выиграл".

По словам бронзового призера летних Олимпийских игр в Токио, накануне финальной встречи он в беседе с отцом высказал намерение завершить карьеру после чемпионата мира: "Мой отец сказал, что, сынок, спустя 5-6 месяцев к тебе вновь вернется спортивный азарт и желание бороться. Разумеется, он сказал это, поскольку не хотел, чтобы я завершал спортивную карьеру. После завершения спортивной карьеры я хочу тренировать сборную. Я очень люблю вид спорта, в котором выступаю. Это не работа, а образ жизни".