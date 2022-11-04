Рафик Гусейнов: Мы хотим показать болельщикам шоу

"Мы хотим показать болельщикам шоу. Мы могли бы провести еще одну встречу. Отсутствие Сербии лишило нас этой возможности".

"Мы хотим показать болельщикам шоу. Мы могли бы провести еще одну встречу. Отсутствие Сербии лишило нас этой возможности".

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов на пресс-конференции перед Кубком мира в Баку.

Опытный борец заявил, что участие или неучастие Сербии в этом соревновании не будет иметь для них большого значения: "Я думаю, что наша команда намного превосходит их. Хотя несколько их спортсменов завоевали медали на чемпионатах мира, но в индивидуальном плане наши борцы намного лучше".