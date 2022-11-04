О нас

Рафик Гусейнов: Мы хотим показать болельщикам шоу 

Рафик Гусейнов: Мы хотим показать болельщикам шоу  "Мы хотим показать болельщикам шоу. Мы могли бы провести еще одну встречу. Отсутствие Сербии лишило нас этой возможности".
Индивидуальные
4 ноября 2022 г. 20:27
Рафик Гусейнов: Мы хотим показать болельщикам шоу 

"Мы хотим показать болельщикам шоу. Мы могли бы провести еще одну встречу. Отсутствие Сербии лишило нас этой возможности".

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов на пресс-конференции перед Кубком мира в Баку.

Опытный борец заявил, что участие или неучастие Сербии в этом соревновании не будет иметь для них большого значения: "Я думаю, что наша команда намного превосходит их. Хотя несколько их спортсменов завоевали медали на чемпионатах мира, но в индивидуальном плане наши борцы намного лучше".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоRafiq Hüseynov: “Azarkeşlərə şou göstərmək istəyirik”

Самое читаемое

Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с дождливой погодой
29 октября 2022 г. 13:03
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
В Болгарии заявили о закрытии всех КПП на границе с Турцией
29 октября 2022 г. 18:40
Азербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
ФотоАзербайджан и Катар обсудили возможности расширения сотрудничества
30 октября 2022 г. 12:41
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
Глава МАГАТЭ разочарован темпами создания защитной зоны для ЗАЭС
29 октября 2022 г. 05:43
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
31 октября 2022 г. 03:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi