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Рафик Гусейнов: Для сборной Азербайджана не имеет значения, кем является соперник

Рафик Гусейнов: Для сборной Азербайджана не имеет значения, кем является соперник "Для нас не имеет значения, кем является соперник. Команда Азербайджана по греко-римской борьбе является чемпионом Европы и заняла второе место в ЧМ".
Индивидуальные
28 октября 2022 г. 13:11
Рафик Гусейнов: Для сборной Азербайджана не имеет значения, кем является соперник

"Для нас не имеет значения, кем является соперник. Команда Азербайджана по греко-римской борьбе является чемпионом Европы и заняла второе место в ЧМ".

Об этом Report сказал член сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Рафик Гусейнов на брифинге перед открытой тренировкой сборной, готовящейся к Кубку мира в Баку.

Спортсмен отметил, что на Кубке мира не бывает слабых команд: "Сборные Ирана, Кыргызстана и Турции не слабее, чем команды нашей группы. Естественно, сборная мира более сильная команда, в составе которой будут выступать избранные спортсмены. В любом случае, мы тоже одна из элитных команд".

Комментируя цели на чемпионате мира, Гусейнов отметил, что они определяются тренерским штабом перед выходом на соревнования: "Как спортсмен, могу сказать, что мы сделали все необходимое для победы и постараемся это доказать своими результатами. Мы готовились к соревнованию на позитивной ноте. Выступление в родных стенах также окажет определенную поддержку. В Баку уже долгое время не проводился столь престижный турнир по борьбе. Думаем, что это станет для нас дополнительным стимулом".

Бронзовый призер Олимпиады предпочел не говорить перед турниром о своей травме: "Все мое внимание нацелено на турнир. Если я решил бороться, то эти травмы не имеют никакого значения. Я не мог оставить свою команду, так как являюсь лидером в весовой категории до 82 кг. После чемпионата мира врачи советовали мне сделать операцию на плече. Я отказался и решил быть рядом со своей командой".

Борец подчеркнул, что подумает об операции только после завершения Кубка мира: "Врачи сказали, что у меня 9 грыж в области плеча, что требуется операционное вмешательство. Но я обязательно должен принять участие в этом турнире, после которого врачи примут окончательное решение относительно моей травмы. Федерация также обратилась к специалистам в Германии. Они посоветовали то же самое. Процесс восстановления после операции займет приблизительно 1,5-2 месяца. Это время может оказать на меня положительное воздействие. У меня не было времени на отдых с Олимпийских игр. Шли подряд чемпионаты Европы и мира, Игры исламской солидарности, рейтинговые соревнования, в каждом из которых я участвовал и был в числе призеров. Считаю, что если отдохну и снова наберусь сил, это поможет мне в будущих турнирах".

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Версия на азербайджанском языке Rafiq Hüseynov: “Azərbaycan yığması üçün rəqibin kimliyinin önəmi yoxdur”

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