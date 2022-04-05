Азербайджанский борец: Молодежь достойно продолжит наш путь

«Я рад, что наша борьба в надежных руках, реформы дают результаты».

«Я рад, что наша Федерация борьбы в надежных руках, реформы дают результаты».

Как сообщает Report, об этом журналистам в Международном аэропорту Гейдара Алиева заявил азербайджанский борец греко-римского стиля Рафиг Гусейнов, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 82 кг на Чемпионате Европы, проходившем в столице Венгрии, Будапеште.

34-летний спортсмен поделился впечатлениями в связи с завоеванием в третий раз за карьеру титула чемпиона континента: «Я очень счастлив, что достиг этого успеха. Это подарок нашему народу, моим близким, друзьям и семье. Радуюсь не только за себя, но и за своих товарищей по команде. Команда на 70% состоит из молодежи. Ветераны сказали свое слово, а молодежь от нас не отстала. После того, как мы - борцы-ветераны завершим свою карьеру, молодежь достойно продолжит этот путь».

Р.Гусейнов подчеркнул, что в настоящее время в Федерации борьбы Азербайджана проводятся реформы: «Министр экономики Микаил Джаббаров избран президентом федерации. Эти результаты показывают, что усилия нашего государства не пропадают даром».