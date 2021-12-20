О нас
Report Georgia
Аудио новости

Рафаэль Надаль заразился коронавирусом

Рафаэль Надаль заразился коронавирусом Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль заразился коронавирусом.
Индивидуальные
20 декабря 2021 г. 15:38
Рафаэль Надаль заразился коронавирусом

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль заразился коронавирусом.

Как передает Report, по возвращении с выставочного турнира в Абу-Даби тест на коронавирус 35-летнего теннисиста Рафаэля Надаля дал положительный результат.

Спортсмен взят на карантин, его участие в Australian Open, который пройдет 17-30 января 2022 года в Мельбурне, под вопросом.

Он занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 88 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rafael Nadal koronavirusa yoluxub

Экслюзивные новости

Азербайджан и Турция будут сотрудничать в космической сфере
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в космической сфере
20 декабря 2021 г. 15:19
Депутат Верховной Рады: Между Киевом, Анкарой и Баку сформируется геополитическая ось
Депутат Верховной Рады: Между Киевом, Анкарой и Баку сформируется геополитическая ось
18 декабря 2021 г. 17:55
TRACECA: Задержки в китайских портах повысят интерес к коридору через Азербайджан
TRACECA: Задержки в китайских портах повысят интерес к коридору через Азербайджан
17 декабря 2021 г. 17:37
Счетная палата провела аудит в Государственном рекламном агентстве
Счетная палата провела аудит в Государственном рекламном агентстве
17 декабря 2021 г. 17:18
Посол Украины в Ватикане: Религиозные памятники Азербайджана разрушены во время оккупации
Посол Украины в Ватикане: Религиозные памятники Азербайджана разрушены во время оккупации
17 декабря 2021 г. 15:13
Назначен новый глава азербайджанского представительства IsDB
Назначен новый глава азербайджанского представительства IsDB
16 декабря 2021 г. 16:47
Юсиф Абдуллаев: AZPROMO планирует создать новые механизмы привлечения инвесторов
Юсиф Абдуллаев: AZPROMO планирует создать новые механизмы привлечения инвесторов
15 декабря 2021 г. 15:21
Российская финтехкомпания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном
Российская финтехкомпания рассчитывает на плодотворное сотрудничество с Азербайджаном
15 декабря 2021 г. 13:13
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
Обнародована дата начала паломничества умра из Азербайджана
14 декабря 2021 г. 11:21
Месуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда YAŞAT - большая честь для меня
ФотоМесуд Ашина: Быть в попечительском совете фонда "YAŞAT" - большая честь для меня
13 декабря 2021 г. 14:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi