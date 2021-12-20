Рафаэль Надаль заразился коронавирусом

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль заразился коронавирусом.

Известный испанский теннисист Рафаэль Надаль заразился коронавирусом.

Как передает Report, по возвращении с выставочного турнира в Абу-Даби тест на коронавирус 35-летнего теннисиста Рафаэля Надаля дал положительный результат.

Спортсмен взят на карантин, его участие в Australian Open, который пройдет 17-30 января 2022 года в Мельбурне, под вопросом.

Он занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 88 побед на турнирах под эгидой организации. Испанец 20 раз побеждал на турнирах Большого шлема. Он является двукратным олимпийским чемпионом (в 2008 году он победил в одиночном разряде, в 2016 году - в парном), а также пятикратным обладателем Кубка Дэвиса.