Рафаэль Надаль стал 14-кратным чемпионом Roland Garros

Завершился финальный матч Открытого чемпионата Франции 2022 года. Пятая ракетка мира и 21-кратный победитель турниров "Большого шлема", испанец Рафаэль Надаль (5) встретился с 8-м номером рейтинга норвежцем Каспером Руудом.

Завершился финальный матч Открытого чемпионата Франции 2022 года. Пятая ракетка мира и 21-кратный победитель турниров "Большого шлема", испанец Рафаэль Надаль (5) встретился с 8-м номером рейтинга норвежцем Каспером Руудом.

Как передает Report, победу со счетом 6:3, 6:3, 6:0 одержал Рафаэль Надаль. Продолжительность встречи составила 2 часа 20 минут. Испанец выполнил одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал семь брейк-пойнтов из 14. На счету норвежца ни одного эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из трех.

Напомним, призовой фонд соревнований в этом году составил € 43 млн. 36-летний Рафаэль Надаль одержал 22-ю победу на турнирах "Большого шлема" и в 14-й раз стал триумфатором на Roland Garros.