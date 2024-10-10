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Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил о завершении профессиональной карьеры. 
Индивидуальные
10 октября 2024 г. 14:06
Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры

Испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил о завершении профессиональной карьеры.

Как передает Report, об этом 38-летний спортсмен в соцсетях.

"Большое спасибо всем!" - написал он в сообщении к видео, где уточнил, что последним турниром в его карьере будет Кубок Дэвиса.

"Это сложное решение, но в этой жизни все имеет начало и конец, мне кажется, сейчас лучшее время, чтобы завершить карьеру, которая была длинной и успешной", - добавил теннисист.

Продолжительное время (209 недель) возглавлявший мировой рейтинг Надаль выиграл 22 турнира Большого шлема. Чаще всего - 14 раз - Roland Garros во Франции. Этот турнир проходит на грунтовом покрытии и, благодаря многочисленным титулам в Париже, Надаль получил прозвище "Король грунта".

Надаль - двукратный олимпийский чемпион: в 2008 году он выиграл Олимпиаду в Пекине в одиночном разряде, в 2016 году в Рио-де-Жанейро - в парном.

В последние годы его Надаль стал выступать значительно реже, чем ранее. Это обусловлено травмами, операциями и необходимым периодом для восстановления.

Последний к настоящему моменту официальный матч с участием Надаля датирован 29 июля этого года, когда на Олимпиаде-2024 в Париже он со счетом 1:6, 4:6 уступил будущему триумфатору ОИ сербу Новаку Джоковичу.

В мировом рейтинге Надаль занимает сейчас 158-е место.

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Версия на азербайджанском языке Rafael Nadal karyerasını tezliklə başa vuracağını açıqlayıb

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