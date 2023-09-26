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Рафаэль Физиев: Я вернусь с новыми силами

Рафаэль Физиев: Я вернусь с новыми силами "Я подлечил свою травму и скоро вернусь с новыми силами".
Индивидуальные
26 сентября 2023 г. 09:56
Рафаэль Физиев: Я вернусь с новыми силами

"Я подлечил свою травму и скоро вернусь с новыми силами".

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский боец смешанных единоборств, выступающий в легком весе в UFC, Рафаэль Физиев.

30-летний спортсмен, который не смог продолжить бой из-за травмы левой ноги в поединке с поляком Матеушем Гамротом, выразил благодарность всем, кто его поддерживал: "Я сейчас не в состоянии отвечать на ваши сообщения. У меня был разрыв связок колена. Я был сильно разочарован во втором раунде, так как был на сто процентов готов показать хороший бой".

Напомним, что 24 сентября Рафаэль Физиев потерпел поражение техническим нокаутом во встрече, состоявшейся в Лас-Вегасе (США).

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Версия на азербайджанском языке Rafael Fiziyev: “Yeni qüvvə ilə qayıdacağam”

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