Рафаэль Физиев: Я вернусь с новыми силами

"Я подлечил свою травму и скоро вернусь с новыми силами".

"Я подлечил свою травму и скоро вернусь с новыми силами".

Как сообщает Report, об этом заявил азербайджанский боец смешанных единоборств, выступающий в легком весе в UFC, Рафаэль Физиев.

30-летний спортсмен, который не смог продолжить бой из-за травмы левой ноги в поединке с поляком Матеушем Гамротом, выразил благодарность всем, кто его поддерживал: "Я сейчас не в состоянии отвечать на ваши сообщения. У меня был разрыв связок колена. Я был сильно разочарован во втором раунде, так как был на сто процентов готов показать хороший бой".

Напомним, что 24 сентября Рафаэль Физиев потерпел поражение техническим нокаутом во встрече, состоявшейся в Лас-Вегасе (США).