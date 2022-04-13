Рафаэль Физиев: Я очень счастлив находиться в Баку

"Я так счастлив находиться в Баку. Я давно этого хотел".

"Я так счастлив находиться в Баку. Я давно этого хотел".

Как сообщает Report, об этом заявил боец ММА азербайджанского происхождения Рафаэль Физиев на пресс-конференции в Баку.

29-летний спортсмен сказал, что Баку - очень красивый и чистый город: "Я чувствую себя здесь как дома".

Физиев также объяснил причину своего визита в Азербайджан: "Министерство молодежи и спорта пригласило меня. У нас есть друзья здесь. Мы поддерживали связь через них. Приехать в Азербайджан было моей давней мечтой и я очень хотел увидеть его".

Физиев добавил, что у него много фанатов в Баку, но проведение боя в Баку не зависит от него: "Верю, что этот вид спорта будет развиваться в Азербайджане".