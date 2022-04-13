О нас
Аудио новости

Рафаэль Физиев: Я очень счастлив находиться в Баку

Рафаэль Физиев: Я очень счастлив находиться в Баку "Я так счастлив находиться в Баку. Я давно этого хотел".
Индивидуальные
13 апреля 2022 г. 15:47
Рафаэль Физиев: Я очень счастлив находиться в Баку

"Я так счастлив находиться в Баку. Я давно этого хотел".

Как сообщает Report, об этом заявил боец ММА азербайджанского происхождения Рафаэль Физиев на пресс-конференции в Баку.

29-летний спортсмен сказал, что Баку - очень красивый и чистый город: "Я чувствую себя здесь как дома".

Физиев также объяснил причину своего визита в Азербайджан: "Министерство молодежи и спорта пригласило меня. У нас есть друзья здесь. Мы поддерживали связь через них. Приехать в Азербайджан было моей давней мечтой и я очень хотел увидеть его".

Физиев добавил, что у него много фанатов в Баку, но проведение боя в Баку не зависит от него: "Верю, что этот вид спорта будет развиваться в Азербайджане".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rafael Fiziyev: "Gücümü qəfəsdə görəcəklər"

Самое читаемое

Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
Вводятся новые штрафы за нарушения правил эксплуатации газа
8 апреля 2022 г. 15:09
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
Россия применила химическое оружие в Мариуполе
11 апреля 2022 г. 23:32
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
Азербайджанец принят на работу в компанию Илона Маска SpaceX
6 апреля 2022 г. 18:20
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
Армения приняла пять принципов, предложенных Азербайджаном
9 апреля 2022 г. 17:54
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией
9 апреля 2022 г. 12:18
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
В Лагыче открылась дорога, закрытая из-за оползня
8 апреля 2022 г. 13:27
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
Канцлер Австрии: Путин не ответил на предложение Зеленского о встрече один на один
11 апреля 2022 г. 22:20
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
Ильхам Алиев и Владимир Путин провели телефонный разговор
9 апреля 2022 г. 17:48
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
Министерство иностранных дел Азербайджана ответило Армении
11 апреля 2022 г. 10:29
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
Спутник зафиксировал 12-километровую военную колонну РФ в направлении к Харькову
10 апреля 2022 г. 11:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi