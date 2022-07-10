Рафаэль Физиев: Я хочу драться с Джастином Гэтжи

"Следующий бой я бы хотел провести против третьего номера рейтинга легкого дивизиона UFC Джастина Гэтжи (23-4)".

"Следующий бой я бы хотел провести против третьего номера рейтинга легкого дивизиона UFC Джастина Гэтжи (23-4)".

Как передает Report, об этом на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 39 заявил 29-летний азербайджанский боец Рафаэль Физиев (12-1).

"Я хочу драться с Джастином Гэтжи. Вызов Надаля был ради потехи. Надаль выступает в теннисе, нет проблем. Гэтжи, если ты хочешь подраться с еще одним бойцом со светлыми волосами, то давай выясним, кто из нас лучший. Это хороший бой для нас обоих. Если ты готов, не боишься и не будешь нести чушь, то погнали.

Думаю, что мое лицо после поединка с Гэтжи будет примерно таким же, как после дос Аньоса. Может быть, чуть хуже. Он опасный парень. Гэтжи - серьезный для меня вызов, и у него немало шансов меня нокаутировать. Но и я могу его отправить в нокаут. Как бы то ни было, для фанатов это хороший бой. У него есть мощь в руках".

Отметим, что Физиев победил Рафаэля дос Аньоса (31-14) техническим нокаутом в пятом раунде 10 июля на UFC on ESPN 39 в Лас-Вегасе, США.

Гэтжи прошлый бой проиграл Чарльзу Оливейре (33-8) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.