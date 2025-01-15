Рафаэль Буньятов: Мы возлагаем большие надежды на Физули Мамедова

Новый тренер Физули Мамедов назначен главным тренером футбольного клуба "Мингячевир" как наиболее подходящая кандидатура.
Об этом в интервью Report сказал Рафаэль Буньятов, президент ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy), подписавшей партнерское соглашение с футбольным клубом "Мингячевир".
"Мы рассмотрели несколько вариантов и выбрали Физули Мамедова как специалиста, наиболее подходящего для наших целей. Возлагаем на него большие надежды", - сказал он.
По его словам, Мамедов достаточно известный специалист и ASTA довольна тем, как он ведет тренировочный процесс и налаживает отношения с футболистами.
"Надеемся, он будет с нами надолго. Что касается иностранного специалиста, на данный момент могу ответить так: возможно, в техническом штабе команды когда-нибудь появятся иностранные тренеры. Но такой иностранный тренер может войти в технический штаб только в качестве помощника Физули Мамедова или любого другого азербайджанского тренера", - добавил он.