Рафаэль Буньятов: Мы возлагаем большие надежды на Физули Мамедова

Новый тренер Физули Мамедов назначен главным тренером футбольного клуба "Мингячевир" как наиболее подходящая кандидатура.

Новый тренер Физули Мамедов назначен главным тренером футбольного клуба "Мингячевир" как наиболее подходящая кандидатура.

Об этом в интервью Report сказал Рафаэль Буньятов, президент ASTA (Azerbaijan Sport Talents Academy), подписавшей партнерское соглашение с футбольным клубом "Мингячевир".

"Мы рассмотрели несколько вариантов и выбрали Физули Мамедова как специалиста, наиболее подходящего для наших целей. Возлагаем на него большие надежды", - сказал он.

По его словам, Мамедов достаточно известный специалист и ASTA довольна тем, как он ведет тренировочный процесс и налаживает отношения с футболистами.

"Надеемся, он будет с нами надолго. Что касается иностранного специалиста, на данный момент могу ответить так: возможно, в техническом штабе команды когда-нибудь появятся иностранные тренеры. Но такой иностранный тренер может войти в технический штаб только в качестве помощника Физули Мамедова или любого другого азербайджанского тренера", - добавил он.