Рафаэль Агаев завоевал бронзу на международном турнире по карате - ФОТО

Член сборной Азербайджана по карате Рафаэль Агаев (-75 кг) завоевал бронзовую медаль Премьер-лиги серии Karate1 в Рабате, Морокко.

Как передаёт Report со ссылкой на Национальную федерацию карате Азербайджана, Р.Агаев в решающем поединке одолел французского спортсмена Логана Да Коста со счётом 2:0, в результате чего укрепил свои позиции, заработав дополнительные очки в мировом и олимпийском рейтингах.

Члены сборной Тургут Гасанов и Панах Абдуллаев (-84 кг) приняли участие в утешительных поединках, однако не смогли попасть в список призёров.

Отметим, что в проходящем в столице Королевства Морокко 19-21 апреля третьем по значимости соревновании серии Karate1 Мировой федерации карате (МФК) принял участие 661 спортсмен из 8 стран.