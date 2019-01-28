Рафаэль Агаев взял серебро турнира Премьер-лиги Karate1 в Париже - ФОТО

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Рафаэль Агаев (75 кг) начал сезон 2019 года с получения медали, передаёт Report со ссылкой на Национальную федерацию каратэ.

На этапе Paris Open Премьер-лиги Karate1 в Париже, лидер национальной команды, получивший две травмы челюсти и носа, удостоился серебряной медали.

Помимо этого, Рафаэль Агаев стал одним из обладателей премии Grand Winners, вручаемой Всемирной Федерацией Каратэ (ВФК) лучшим спортсменам предыдущего сезона. Победителей награждали посол Японии во Франции Масато Китера, президент ВФК Антонио Эспинос, а также генеральный секретарь организации Тосихиса Нагура.

Другие члены национальной сборной Фирдовси Фарзалиев (60 кг), Рафиз Гасанов (67 кг), Тургут Гасанов и Панах Абдуллаев (оба – 84 кг) и Нурана Алиева (50 кг) хоть и приняли участие в утешительных поединках, однако не смогли завоевать медалей.

На турнире Paris Open, именуемом «маленьким чемпионатом мира», приняли участие 776 спортсменов из 82 стран. Международный рефери Джахангир Бабаев был среди судей, наблюдавших за ответственными финальными поединками. Очередное официальное соревнование с участием азербайджанских каратистов состоится в середине февраля – Дубайский этап Премьер-лиги Karate1.