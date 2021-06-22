Рафаэль Агаев: У меня сильные соперники, но и я не подарок

Рафаэль Агаев: У меня сильные соперники, но и я не подарок

"От спортсмена, завоевавшего медали не только на Олимпиаде, но и в каждом соревновании, ждут высоких результатов. Если ты хочешь добиться успеха, ты должен чем-то пожертвовать".

https://static.report.az/photo/554aecf0-3cc5-48a6-8bfb-75fbe842c498.jpg https://static.report.az/photo/554aecf0-3cc5-48a6-8bfb-75fbe842c498.jpg Courtesy İmage

"От спортсмена, завоевавшего медали не только на Олимпиаде, но и в каждом соревновании, ждут высоких результатов. Если хочешь добиться успеха, ты должен чем-то пожертвовать". Как сообщает Report, такое мнение высказал азербайджанский каратист Рафаэль Агаев, получивший лицензию на летние Олимпийские игры Токио-2020. Выступающий в весовой категории 75 кг спортсмен поблагодарил всех, кто работает с ним: "Наша подготовка проходит в Стамбуле, в Турции. Я вернусь туда через несколько дней. Я доверяю себе и своей команде и еду в Токио за золотой медалью". Агаев добавил, что постарается оправдать надежды: "Времени осталось в обрез. Чем меньше остается времени, тем больше волнение. Все думают, что это конец карьеры Рафаэля, он постарел. Я уважаю мнение каждого, но только Аллаху известно все. Мои самые сложные соперники на Олимпиаде - спортсмены из Японии и Италии. Борьба с японцем не из легких. Они оба сильные соперники, но и я не подарок для моих конкурентов. Все будет хорошо". Напомним, что олимпиада запланирована на 23 июля - 8 августа, Паралимпиада - на 24 августа - 5 сентября. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook