Рафаэль Агаев получил приглашение в Бразилию

Пятикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Европы по карате Рафаэль Агаев получил приглашение в Бразилию.

Пятикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Европы по карате Рафаэль Агаев получил приглашение в Бразилию.

Как сообщает Report со ссылкой на местное издание Revide, 38-летний спортсмен 15 октября проведет специальное занятие в школе Альберта Сабина в Рибейран-Прету.

Тренер бразильской команды по карате Рикардо Агиар прокомментировал предстоящий визит Рафаэля Агаева: "Визит спортсмена его уровня - большая честь. Приезд Рафаэля Агаева -уникальная возможность для профессионального развития спортсменов региона".