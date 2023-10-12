О нас

Рафаэль Агаев получил приглашение в Бразилию

Рафаэль Агаев получил приглашение в Бразилию Пятикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Европы по карате Рафаэль Агаев получил приглашение в Бразилию.
Индивидуальные
12 октября 2023 г. 11:15
Рафаэль Агаев получил приглашение в Бразилию

Пятикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион Европы по карате Рафаэль Агаев получил приглашение в Бразилию.

Как сообщает Report со ссылкой на местное издание Revide, 38-летний спортсмен 15 октября проведет специальное занятие в школе Альберта Сабина в Рибейран-Прету.

Тренер бразильской команды по карате Рикардо Агиар прокомментировал предстоящий визит Рафаэля Агаева: "Визит спортсмена его уровня - большая честь. Приезд Рафаэля Агаева -уникальная возможность для профессионального развития спортсменов региона".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rafael Ağayev Braziliyaya dəvət olunub

Экслюзивные новости

Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
Политолог: Решения правительства Франции трудно не воспринимать как проармянские
11 октября 2023 г. 14:35
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
В Азербайджане на АЗС установят зарядные станции для электромобилей
11 октября 2023 г. 13:47
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
Диакон: РПЦ готова содействовать диалогу духовных лидеров Азербайджана и Армении
11 октября 2023 г. 10:34
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
Раввин Шнайер: Азербайджан - великолепный пример межрелигиозного и межкультурного диалога
11 октября 2023 г. 09:42
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi