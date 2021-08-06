Токио-2020: Рафаэль Агаев выиграл свой второй бой

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев провел очередную встречу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев провел очередную встречу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 75 кг, во втором бою в группе B встретился с представителем Австралии Чунеари Яхиро. Агаев обыграл соперника со счетом 5:0.

В первом матче Рафаэль Агаев одолел Ноа Бичи (Германия). Третий поединок представитель Азербайджана проведет против Нурканата Аджиганова (Казахстан).

13.04

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев начал борьбу на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории 75 кг, в первой встрече в группе B поборолся с представителем Германии Ноа Бичем.

Агаев победил соперника со счетом 2:1. Следующий бой в группе он проведет с Чунеари Яхиро (Австралия).