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Токио-2020: Рафаэль Агаев выиграл свой второй бой

Токио-2020: Рафаэль Агаев выиграл свой второй бой Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев провел очередную встречу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.
Индивидуальные
6 августа 2021 г. 14:00
Токио-2020: Рафаэль Агаев выиграл свой второй бой

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев провел очередную встречу на летних Олимпийских играх-2020 в Токио.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 75 кг, во втором бою в группе B встретился с представителем Австралии Чунеари Яхиро. Агаев обыграл соперника со счетом 5:0.

В первом матче Рафаэль Агаев одолел Ноа Бичи (Германия). Третий поединок представитель Азербайджана проведет против Нурканата Аджиганова (Казахстан).

13.04

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев начал борьбу на летних Олимпийских играх в Токио-2020.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории 75 кг, в первой встрече в группе B поборолся с представителем Германии Ноа Бичем.

Агаев победил соперника со счетом 2:1. Следующий бой в группе он проведет с Чунеари Яхиро (Австралия).

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Версия на азербайджанском языке ФотоTokio-2020: Rafael Ağayev yarımfinala yüksəlib
Версия на английском языке Tokyo-2020: Rafael Agayev wins his second bout

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