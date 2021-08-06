Рафаэль Агаев: Это не только моя победа, но и всего Азербайджана

"Поздравляю весь азербайджанский народ. Я мог бы сегодня не победить, или занять первое или третье место. Но я приезжал сюда за золотой медалью".
Как сообщает Report, об этом сказал азербайджанский каратист Рафаэль Агаев, завоевавший серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Токио.
Выступавший в весовой категории до 75 кг спортсмен заявил, что некоторые спортсмены приехали на Олимпиаду, чтобы погулять: "Я же приехал за золотой медалью. К сожалению, я выиграл серебряную медаль. Это не только моя победа, но и всего Азербайджана, тюрков. Нельзя опускать руки. Сегодня вечером я буду тренироваться и готовиться к следующим соревнованиям", - сказал каратист.