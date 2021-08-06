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Рафаэль Агаев: Это не только моя победа, но и всего Азербайджана

Рафаэль Агаев: Это не только моя победа, но и всего Азербайджана "Поздравляю весь азербайджанский народ. Я мог бы сегодня не победить, или занять первое или третье место. Но я приезжал сюда за золотой медалью".
Индивидуальные
6 августа 2021 г. 19:30
Рафаэль Агаев: Это не только моя победа, но и всего Азербайджана
Рафаэль Агаев

"Поздравляю весь азербайджанский народ. Я мог бы сегодня не победить, или занять первое или третье место. Но я приезжал сюда за золотой медалью".

Как сообщает Report, об этом сказал азербайджанский каратист Рафаэль Агаев, завоевавший серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Токио.

Выступавший в весовой категории до 75 кг спортсмен заявил, что некоторые спортсмены приехали на Олимпиаду, чтобы погулять: "Я же приехал за золотой медалью. К сожалению, я выиграл серебряную медаль. Это не только моя победа, но и всего Азербайджана, тюрков. Нельзя опускать руки. Сегодня вечером я буду тренироваться и готовиться к следующим соревнованиям", - сказал каратист.

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Версия на английском языке Rafael Aghayev: This is a victory for all of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rafael Ağayev: "Bu, bütün Azərbaycanın qələbəsidir"

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