Рафаэль Агаев: Это не только моя победа, но и всего Азербайджана

Рафаэль Агаев: Это не только моя победа, но и всего Азербайджана

"Поздравляю весь азербайджанский народ. Я мог бы сегодня не победить, или занять первое или третье место. Но я приезжал сюда за золотой медалью".

https://static.report.az/photo/2efbde93-8332-37cd-a2a0-84e1edbbc2f8.jpg https://static.report.az/photo/2efbde93-8332-37cd-a2a0-84e1edbbc2f8.jpg Рафаэль Агаев

"Поздравляю весь азербайджанский народ. Я мог бы сегодня не победить, или занять первое или третье место. Но я приезжал сюда за золотой медалью". Как сообщает Report, об этом сказал азербайджанский каратист Рафаэль Агаев, завоевавший серебряную медаль на летних Олимпийских играх в Токио. Выступавший в весовой категории до 75 кг спортсмен заявил, что некоторые спортсмены приехали на Олимпиаду, чтобы погулять: "Я же приехал за золотой медалью. К сожалению, я выиграл серебряную медаль. Это не только моя победа, но и всего Азербайджана, тюрков. Нельзя опускать руки. Сегодня вечером я буду тренироваться и готовиться к следующим соревнованиям", - сказал каратист. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Rafael Aghayev: This is a victory for all of Azerbaijan