Рафаэль Агаев: Благодарю Азербайджан и свою команду

"Я приветствую всех. Я благодарю Азербайджан и всех членов своей команды".

"Я приветствую всех. Я благодарю Азербайджан и всех членов своей команды".

Как сообщает Report, об этом азербайджанский каратист Рафаэль Агаев сказал после встречи с представителем США Джошем Куайхагеном на турнире Karate Combat.

Делясь своими впечатлениями сразу после встречи, 38-летний спортсмен выразил благодарность своему сопернику за хорошо проведенный бой: "Я очень уважаю его. Еще раз благодарю его. Здесь собрались все знаменитые спортсмены мира. Я им аплодирую".

Отметим, что Рафаэль Агаев, участвующий в Karate Combat с 2018 года, выиграл все свои бои.