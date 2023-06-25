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Рафаэль Агаев: Благодарю Азербайджан и свою команду

Рафаэль Агаев: Благодарю Азербайджан и свою команду "Я приветствую всех. Я благодарю Азербайджан и всех членов своей команды".
Индивидуальные
25 июня 2023 г. 11:01
Рафаэль Агаев: Благодарю Азербайджан и свою команду

"Я приветствую всех. Я благодарю Азербайджан и всех членов своей команды".

Как сообщает Report, об этом азербайджанский каратист Рафаэль Агаев сказал после встречи с представителем США Джошем Куайхагеном на турнире Karate Combat.

Делясь своими впечатлениями сразу после встречи, 38-летний спортсмен выразил благодарность своему сопернику за хорошо проведенный бой: "Я очень уважаю его. Еще раз благодарю его. Здесь собрались все знаменитые спортсмены мира. Я им аплодирую".

Отметим, что Рафаэль Агаев, участвующий в Karate Combat с 2018 года, выиграл все свои бои.

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Версия на азербайджанском языке Rafael Ağayev: "Azərbaycana, bütün komandama təşəkkür edirəm"

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