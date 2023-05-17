Раджабов: Если бы знал об отказе Магнуса от титула, иначе бы играл на турнире претендентов

Азербайджанский гроссмейстер, победитель Кубка мира-2019 Теймур Раджабов заявил, что изменил бы что-то в своей игре на турнире претендентов - 2022, если бы заранее знал, что являвшийся в тот момент чемпионом мира Магнус Карлсен откажется от защиты титула.

Азербайджанский гроссмейстер, победитель Кубка мира-2019 Теймур Раджабов заявил, что изменил бы что-то в своей игре на турнире претендентов - 2022, если бы заранее знал, что являвшийся в тот момент чемпионом мира Магнус Карлсен откажется от защиты титула.

Как передает Report, об этом он заявил сайту "Газета.ru".

По словам Раджабова, все понимали, что на претендентском турнире было лишь одно место, позволяющее побороться за звание сильнейшего шахматиста планеты. Также он признался, что после двух поражений в начале турнира чувствовал, что что-то в его игре идет не так.

"Такое ощущение было, когда из четырех партий я две проиграл черными. Вроде бы, я был в суперрежиме, сосредоточен на игре, повторил все варианты. Правда, я находился, мягко говоря, не в лучшей физической форме - дело не в том, что не бегал и не давал себе нагрузок, а в том, что были конкретные проблемы со здоровьем. Если же смотреть на чисто шахматную составляющую - понятно, что ты играешь практически турнир всей жизни, и надо его доиграть до конца. Но физическое состояние, конечно, влияло", - отметил он.

По словам Раджабова, после двух поражений он начал действовать более раскованно и заиграл, в целом, в другие шахматы.

"Стал иначе относиться к тому, что происходило на доске, что я получал с дебюта, что надо играть быстрее - а я до этого все время зависал над позицией, много думал. Отпала ответственность, я понял, что от меня никто ничего не ждет. Я стал играть свободно, поймал Хикару Накамуру на очень интересный вариант, который, кстати, потом применялся Яном Непомнящим в матче против Дин Лижэня", - сказал он.