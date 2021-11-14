Пятикратный чемпион Европы умер от коронавируса

Пятикратный чемпион Европы по дзюдо, шестикратный чемпион СССР по самбо Анатолий Бондаренко умер в Москве на 78-м году жизни из-за коронавирусной инфекции.

Пятикратный чемпион Европы по дзюдо, шестикратный чемпион СССР по самбо Анатолий Бондаренко умер в Москве на 78-м году жизни из-за коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил вице-президент Международной федерации самбо Сергей Елисеев.

"Вчера умер Анатолий Афанасьевич Бондаренко, пандемия, к сожалению, не обошла его стороной. Он некоторое время болел, но коронавирус стал последней каплей, - рассказал Елисеев. - В настоящее время все мы находимся на чемпионате мира по самбо в Ташкенте. Скоро пройдет совещание всех руководителей и представителей национальных федераций, где мы почтим память нашего друга и коллеги, это большая утрата и для российского, и для международного самбо".

Бондаренко выступал в весовых категориях до 80 кг и до 86 кг, побеждал на пяти чемпионатах Европы по дзюдо (1964 - в личном и командном турнирах, 1965, 1969, 1970), на шести чемпионатах СССР по самбо (1963, 1964, 1965, 1968, 1969, 1973). Спортивную карьеру завершил в 1975 году.