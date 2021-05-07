Пять наших борцов приступают к борьбе за лицензии

Азербайджан будет представлен 5 атлетами

Сегодня женщины-борцы приступят к борьбе в квалификационном турнире в столице Болгарии - Софии.

Как сообщает Report, Азербайджан будет представлен 5 атлетами.

Тюркан Насирова (53 кг), Алена Колесник (57 кг), Татьяна Омельченко (62 кг) и Элис Манолова выступят в 1/8 финала, а Гёзель Зутова - в весовой категории 76 кг.

Мировой классификационный турнир

7 мая

53 кг

1/8 финала: Тюркан Насирова - Луиса Мелендрес (Эквадор)

57 кг

1/8 финала: Алена Колесник-Нураида Анаркулова (Кыргызстан)

62 кг

1/8 финала: Татьяна Омельченко - Луиза Ниемеш (Германия) / Джессика Бруле (Канада)

68 кг

1/8 финала: Элис Манолова - Агоро Папавасилеу (Греция)

76 кг

Классификация: Гёзель Зутова - Каталина Ахенте (Румыния)

Напомним, что единственную лицензию в этом виде борьбы получила Мария Стадник (50 кг), завоевавшая золотую медаль на чемпионате мира в Нур-Султане в 2019 году.