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Пять борцов греко-римского стиля Азербайджана вступают в борьбу на чемпионате Европы

Пять борцов греко-римского стиля Азербайджана вступают в борьбу на чемпионате Европы На продолжающемся в столице Хорватии Загребе чемпионате Европы сегодня стартуют соревнования по греко-римской борьбе.
Индивидуальные
21 апреля 2023 г. 11:56
Пять борцов греко-римского стиля Азербайджана вступают в борьбу на чемпионате Европы

На продолжающемся в столице Хорватии Загребе чемпионате Европы сегодня стартуют соревнования по греко-римской борьбе.

Как сообщает Report, в первый день на татами выйдут пять азербайджанских спортсменов.

Эльданиз Азизли (55 кг) в 1/4 финала встретится с победителем пары Артем Деляну (Молдова) – Стефан Григоров (Болгария).

Талех Мамедов (63 кг) померится силами с победителем пары Джакопо Сандрон (Италия) – Кристиан Кечкемети (Венгрия).

Санан Сулейманов (77 кг) в 1/8 финала встретится с Золтаном Леваи (Венгрия).

Соперником Ислама Аббасова (87 кг) в классификационном раунде станет Турпал Магамадов (Франция), а Сабаха Шариати (130 кг) в 1/8 финала - Дариуш Витек (Венгрия).

Кроме того, сегодня в женской борьбе Жаля Алиева (57 кг) проведет встречу за золотую, Тюркан Насирова (53 кг) – за бронзовую медаль. Элис Манолова (65 кг) проведет утешительную встречу.

Ранее среди борцов вольного стиля Алиаббас Рзазаде (57 кг) и Гаджи Алиев (70 кг) стали чемпионами Европы. Осман Нурмагомедов (92 кг) и Магомедхан Магомедов (97 кг) завоевали серебряные, а Абубакр Абакаров (86 кг) и Георгий Мешвилдишвили (125 кг) – бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Azərbaycanın 5 yunan-Roma güləşçisi mübarizəyə başlayır

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