Пять азербайджанских борцов вступают в борьбу на чемпионате Европы

Пять азербайджанских борцов вступают в борьбу на чемпионате Европы

Пять азербайджанских борцов вольного стиля вступают в борьбу на стартующем сегодня в Загребе (Хорватия) чемпионате Европы.

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Пять азербайджанских борцов вольного стиля вступают в борьбу на стартующем сегодня в Загребе (Хорватия) чемпионате Европы. Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 57 кг Алиаббас Рзазаде в 1/4 финала встретится с победителем пары Анатолий Буруян (Молдова) – Хорст Лер (Германия). Али Рагимзаде (65 кг) в 1/8 финала встретится с победителем пары Георгиос Пилидис (Греция) – Ислам Дудаев (Албания), а Гаджи Алиев (70 кг) в классификационном раунде померится силами с Джанлукой Таламо (Италия). Соперником Сабухи Амирасланова (79 кг) в 1/8 финала станет Иман Махдави (UWW), а Магомедхана Магомедова (97 кг) – итальянский борец Бенжамин Хонис. Чемпионат Европы завершится 23 апреля. Подпишитесь на наш Telegram канал