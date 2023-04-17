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Пять азербайджанских борцов вступают в борьбу на чемпионате Европы

Пять азербайджанских борцов вступают в борьбу на чемпионате Европы Пять азербайджанских борцов вольного стиля вступают в борьбу на стартующем сегодня в Загребе (Хорватия) чемпионате Европы.
Индивидуальные
17 апреля 2023 г. 09:36
Пять азербайджанских борцов вступают в борьбу на чемпионате Европы

Пять азербайджанских борцов вольного стиля вступают в борьбу на стартующем сегодня в Загребе (Хорватия) чемпионате Европы.

Как сообщает Report, выступающий в весовой категории 57 кг Алиаббас Рзазаде в 1/4 финала встретится с победителем пары Анатолий Буруян (Молдова) – Хорст Лер (Германия).

Али Рагимзаде (65 кг) в 1/8 финала встретится с победителем пары Георгиос Пилидис (Греция) – Ислам Дудаев (Албания), а Гаджи Алиев (70 кг) в классификационном раунде померится силами с Джанлукой Таламо (Италия).

Соперником Сабухи Амирасланова (79 кг) в 1/8 финала станет Иман Махдави (UWW), а Магомедхана Магомедова (97 кг) – итальянский борец Бенжамин Хонис.

Чемпионат Европы завершится 23 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Avropa çempionatı: Hacı Əliyev və daha dörd güləşçi mübarizəyə başlayır

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